​Alpejski PŚ. Shiffrin wygrała slalom w Jasnej

Amerykanka Mikaela Shiffrin odniosła 69. zwycięstwo w alpejskim Pucharze Świata, wygrywając slalom w Jasnej na Słowacji. Wyprzedziła reprezentantkę gospodarzy Petrę Vlhovą i Szwajcarkę Wendy Holdener. Polki nie startowały.

Shiffrin po udanych mistrzostwach świata w Cortinie d'Ampezzo kontynuuje dobrą passę. Po słabszym początku sezonu wygrała już drugi pucharowy slalom i włączyła się do walki o swoją siódmą małą Kryształową Kulę w tej konkurencji. Na półmetku zajmowała drugie miejsce za Vlhovą, ale w drugim przejeździe uzyskała najlepszy czas i wyprzedziła Słowaczkę o 0,34.



Holdener straciła do zwyciężczyni 0,52, a czwarta mistrzyni świata z Cortiny d'Ampezzo Austriaczka Katharina Liensberger - 1,42.



Vlhova odrobiła część strat do liderki klasyfikacji generalnej PŚ Lary Gut-Behrami i teraz ma od niej 107 punktów mniej. Szwajcarka ma wystartować w niedzielnym slalomie gigancie, podobnie jak Maryna Gąsienica-Daniel.



W klasyfikacji slalomu na trzy zawody przed końcem sezonu Vlhova ma tylko 45 punktów przewagi nad Shiffrin.



wyniki:



1. Mikaela Shiffrin (USA) 1.44,28 (51,91/52,37)

2. Petra Vlhova (Słowacja) 1.44,62 (51,64/52,98)

3. Wendy Holdener (Szwajcaria) 1.44,80 (52,04/52,76)

4. Katharina Liensberger (Austria) 1.45,70 (52,55/53,15)

5. Michelle Gisin (Szwajcaria) 1.46,52 (52,93/53,59)

6. Ana Bucik (Słowenia) 1.47,35 (53,86/53,49)



klasyfikacja generalna PŚ:



1. Lara Gut-Behrami (Szwajcaria) 1227 pkt

2. Petra Vlhova (Słowacja) 1120

3. Michelle Gisin (Szwajcaria) 937

4. Marta Bassino (Włochy) 790

5. Federica Brignone (Włochy) 777

6. Sofia Goggia (Włochy) 740

...

38. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 141



klasyfikacja slalomu:



1. Petra Vlhova (Słowacja) 480

2. Mikaela Shiffrin (USA) 435

3. Katharina Liensberger (Austria) 410