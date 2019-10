Alpejski PŚ. Rekordowa nagroda dla zwycięzcy zawodów w Kitzbuehel

Zwycięzca slalomu i zjazdu w austriackim Kitzbuehel dostanie w tym sezonie rekordową premię 100 tys. euro. Zawody na słynnym stoku Streif, które zaliczane są do Pucharu Świata, są uznawane za jedne z najbardziej prestiżowych w narciarstwie alpejskim.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Narciarstwo alpejskie. Potworny upadek Henrika von Appena. Wideo © 2019 Associated Press

To będzie 80. edycja zawodów w austriackim kurorcie. Dotychczas zwycięzcy dostawali po 76,6 tys. euro. W porównaniu do innych imprez Pucharu Świata, to i tak więcej, bo zazwyczaj wygrany otrzymywał 45 tys. franków szwajcarskich (ok. 40,8 tys. euro).

Reklama

Trochę mniej warte w Kitzbuehel będzie w tym sezonie zwycięstwo w supergigancie. Organizatorzy zapewnią wygranemu premię w wysokości 68,5 tys. euro.

Pula nagród w Kitzbuehel wyniesie 725 tys. euro. To "podwyżka" o ponad 25 procent w porównaniu z poprzednią edycją. "Chcemy w ten sposób pokazać zawodnikom, że ich bardzo cenimy. A mamy jubileusz, więc to doskonała okazja. Postanowiliśmy nie inwestować dużych pieniędzy w bankiet, a uhonorować głównych bohaterów, którymi są sportowcy" - powiedział szef komitetu organizacyjnego Michael Huber.

Sezon alpejskiego Pucharu Świata rozpocznie się 26 października w Soelden. Rywalizacja w Kitzbuehel zaplanowana jest na 24-26 stycznia.