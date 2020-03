Organizatorzy odwołali ostatnie zawody alpejskiego Pucharu Świata zaplanowane w szwedzkim Aare. Powodem jest szerzący się koronawirus. To oznacza, że Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej wywalczyła Włoszka Federica Brignone.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Narciarstwo alpejskie. Czekał całe zawody na swoją kolej. Przeszkodził mu przypadkowy pracownik. Wideo © 2019 Associated Press

W Szwecji narciarki miały rywalizować w trzech konkurencjach: slalomie równoległym, slalomie gigancie i slalomie.

Reklama

W Aare do rywalizacji miała wrócić Amerykanka Mikaela Shiffrin, która opuściła cztery zawody z powodu nagłej śmierci ojca. Do tego czasu była liderką cyklu i chciała spróbować powalczyć o czwartą z rzędu Kryształową Kulę.

29-letnia Brignone jest pierwszą Włoszką, która wygrała klasyfikację generalną alpejskiego PŚ.

Wcześniej Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) odwołała zaplanowane na 18-22 marca finałowe zawody we włoskim ośrodku Cortina d'Ampezzo.

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ok. 118 tys. przypadków zakażenia i ok. 4,3 tys. zgonów spowodowanych wirusem. W Polsce stwierdzono do tej pory 27 przypadków zakażenia.