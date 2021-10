Alpejski PŚ: Odermatt najlepszy na inagurację w Soelden

24-letni Odermatt, drugi w klasyfikacji generalnej PŚ w poprzedniej edycji, odniósł piąte zwycięstwo w karierze. Cztery poprzednie - po dwa w gigancie i supergigancie - odnotował w minionym sezonie.

Łączny czas obu przejazdów Szwajcar miał lepszy od Leitingera o 0,07. Prowadzący na półmetku 30-letni Austriak w finałowej próbie osiągnął dopiero 15. rezultat i nie dane mu było cieszyć się z pierwszego triumfu w karierze. Na podium pucharowych zawodów wicemistrz globu z 2017 roku w slalomie gigancie stanął po raz drugi - w 2019 roku był drugi w slalomie równoległym w Alta Badii.



Leitinger to pierwszy od pięciu lat zawodnik gospodarzy, który zmieścił się w "trójce" w Soelden.



29-letni Kranjec powtórzył wynik z inauguracji sezonu 2019, kiedy również w Soelden stanął na najniższym stopniu podium. Słoweniec przegrał z Odermattem o 0,1 s, a od Leitingera dzieliło go 0,3 s.



Czwarty był w niedzielę Szwajcar Gino Caviezel, a piąty najlepszy alpejczyk poprzedniego sezonu Francuz Alexis Pinturault.

Zawody, w których Polacy nie startowali, obserwowało 9800 kibiców.



Kolejny start alepejczyków w PŚ to zaplanowany na 14 listopada slalom równoległy w austriackim Lech/Zuers

