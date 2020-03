W przyszłym tygodniu w szwedzkim Aare Mikaela Shiffrin wróci do rywalizacji w alpejskim Pucharze Świata - donosi "New York Times". Amerykanka, która "Kryształową Kulę" zdobyła w trzech poprzednich sezonach, zawiesiła starty po nagłej śmierci jej ojca 2 lutego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alpejski PŚ. Mikaela Shiffrin wygrała slalom w Killington. Wideo © 2019 Associated Press

W klasyfikacji generalnej PŚ Shiffrin była wówczas liderką i miała 270 punktów przewagi nad Federicą Brignone. Teraz Włoszka prowadzi, a Amerykanka traci do niej 153 pkt.

Reklama

"Doszłam do momentu, w którym zaczęłam myśleć, że nie mogłabym żyć ze sobą, jeśli nie spróbowałabym wrócić do rywalizacji. Może dzięki niej poczuję się bliżej taty" - powiedziała Shiffrin, cytowana przez "New York Times".

Nadzieje kibiców ostudziła jednak nieco publikując oświadczenie na swoim profilu na Instagramie.

"W czwartek ruszam do Szwecji, ale nie jestem pewna, czy będę w stanie stanąć na starcie, kiedy przyjdzie pora. Nie stawiam sobie żadnych celów" - napisała dwukrotna mistrzyni olimpijska.

Do końca sezonu pozostało tylko siedem zawodów - trzy w Aare i cztery w Cortinie d'Ampezzo. Przeprowadzenie finału PŚ we Włoszech może jednak zablokować epidemia koronawirusa.