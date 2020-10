Lucas Pinheiro Braathen, syn Norwega i Brazylijki, narty po raz pierwszy założył, gdy miał trzy lata, ale później długo przegrywały z futbolem, który wyssał z mlekiem matki. - Powinienem być piłkarzem, ale zostałem narciarzem - przyznał po pierwszej wygranej w Pucharze Świata.

- Sam nie wiem jak to się stało, że w końcu postawiłem na narty. Ale jak już połknąłem bakcyla na dobre, to nie było odwrotu. Powiedziałem ojcu, że chcę się tym zająć na poważnie i odnosić sukcesy - przyznał 20-letni alpejczyk.

Urodzony w Hokksund pod Oslo Braathen zdobył dwa złote medale mistrzostw świata juniorów, w poprzednim sezonie "zakręcił" się już koło podium PŚ, ale dopiero w niedzielę na otwarcie sezonu w Soelden triumfował w slalomie gigancie. I to na jednej z najtrudniejszych tras w cyklu.

- Ten stok naprawdę jest brutalny. Z jednej strony nie wybacza najmniejszego błędu, a z drugiej jadąc zachowawczo można zapomnieć o sukcesie. Trzeba jechać na granicy ryzyka... - tłumaczył na mecie Norweg posługując się perfekcyjnym angielskim.

Braathen wyraził nadzieję, że to zwycięstwo będzie momentem przełomowym w jego karierze.

- W pewnym momencie myślałem, że nic z tego nie będzie, ale jednak wygrałem. Teraz chciałbym nie schodzić z podium, a jeśli to się nie uda, to chociaż żebym mieścił się w piątce. To mój cel na ten sezon, który zaczął się dla mnie niewyobrażalnie dobrze - dodał.

Norweska ekipa alpejczyków nie jest zbyt liczna, ale za to mocna. Piąty na inaugurację sezonu był doświadczony slalomista Henrik Kristoffersen, a Kryształowej Kuli za triumf w PŚ broni w tym sezonie Aleksander Aamodt Kilde.

- Jesteśmy małą grupą, ale bardzo zgraną. Pomagamy sobie nie tylko w sporcie, ale i poza nim, w codziennym życiu, lubimy ze sobą spędzać czas. To na pewno jedna z głównych przyczyn naszych sukcesów - podsumował Braathen.

Następne zawody PŚ mają się odbyć w połowie listopada w austriackim Lech/Zuers.

