Informację podała Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS). Decyzję podjęto po tzw. kontroli śniegu, która ma miejsce 10 dni przed każdymi zawodami w kalendarzu FIS.

Puchar Świata. Nie ma śniegu w Mariborze

W Mariborze, położonym na wysokości ok. 275 metrów n.p.m., regularnie brakuje śniegu i mroźnej aury. Z tego względu odwoływano tam zmagania pucharowe w poprzednich latach. Wtedy przejmowała je Kranjska Gora, ale nie wiadomo na razie, czy stanie się tak i tym razem.



W czwartek nie odbył się supergigant mężczyzn we włoskim Bormio. Organizatorzy podkreślili, że powodem odwołania były wysokie temperatury i obawy o bezpieczeństwo startujących.



Kolejne zawody już w 2022 roku w Zagrzebiu; 4 stycznia slalom kobiet i 5 stycznia slalom mężczyzn.



W poprzednim tygodniu Maryna Gąsienica-Daniel dwukrotnie we francuskim Courchevel zajęła szóste miejsce w slalomie gigancie, co było jej najlepszymi wynikami w Pucharze Świata. Święta spędziła w Polsce, a przed zawodami w Lienzu (28-29 grudnia) okazało się, że jest zakażona koronawirusem.

oprac. rana