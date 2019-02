Maryna Gąsienica-Daniel po raz trzeci w tym sezonie zdobyła punkty Pucharu Świata. Nasza najlepsza alpejka zajęła 18. miejsce w slalomie gigancie w słoweńskim Mariborze. To dobry prognostyk przed rozpoczynającymi się w poniedziałek mistrzostwami świata w szwedzkim Aare. Wygrały ex aequo Amerykanka Mikaela Shiffrin i Słowaczka Petra Vlhova.

W slalomie gigancie Maryna Gąsienica-Daniel czuje się najlepiej. W tym sezonie Polka zdobyła pucharowe punkty w tej konkurencji w austriackim Semmering, gdzie zajęła 19. miejsce.



W Marioborze dobrze spisała się w pierwszym przejeździe, w którym zajęła 17. miejsce ex aequo ze słynną Sofią Goggią. Strata Polki i Włoszki do prowadzącej na półmetku Shiffrin wyniosła 2,85 s.



Wiceliderką po pierwszym przejeździe była Słowaczka Petra Vlhova (strata 0,48 s), a na trzeciej pozycji plasowała się Francuzka Tessa Worley (strata 0,58 s).

Drugi przejazd odbył się w trudnych warunkach. Zawodniczkom na trasie przeszkadzała mgła, która w górnym odcinku utrudniała widoczność.

Maryna Gąsienica-Daniel trochę straciła w pierwszym fragmencie, ale dobrze przejechała środkowy odcinek. Wydawało się, że może zostać liderka. Końcówka jednak była trochę za wolna w wykonaniu Polki i nie udało jej się wyprzedzić prowadzącej wówczas Norweżki Thei Louise Stjernesund. Ostatecznie zakopianka została sklasyfikowana na 18. miejscu, czyli "oczko" niżej niż po pierwszym przejeździe.

W walce o triumf liczyły się trzy alpejki: Shiffrin, Vlhova i Worley. Francuzka w środkowej trasie popełniła kosztowny błąd i wytraciła prędkość. Nie była w stanie tego nadrobić w dolnym odcinku trasy. Z miejsca na podium spadła na 9. pozycję. Znakomicie poradziła sobie Vlhova. Słowaczka pokazała, że jej forma w tym sezonie, to nie jest przypadek. Objęła prowadzenie z niemal sekundą przewagi nad Norweżką Ragnhild Mowinckel. Musiała jednak czekać na to, co zrobi Shiffrin. Amerykanka pojechała dość asekuracyjnie i uzyskała identyczny łączny czas dwóch przejazdów, co Vlhova. Slalom gigant w Mariborze wygrały zatem dwie zawodniczki - Shiffrin i Vlhova.

Podopieczna Marcina Orłowskiego po raz trzeci w tym sezonie zdobyła punkty w Pucharze Świata. Wcześniej znalazła się w czołowej "30" w slalomie gigancie w Semmering oraz w slalomie równoległym w Sankt Moritz. Polka dwa razy z rzędu wygrała też slalom gigant zaliczany do Pucharu Europy we włoskiej miejscowości Andalo Paganella.

W slalomie gigancie wystartowała jeszcze jedna Polka Zuzanna Czapska. Debiut młodej polskiej alpejki w PŚ nie był zbyt udany. 20-latka nie ukończyła pierwszego przejazdu.



Na sobotę zaplanowano rywalizację w slalomie. Zawody w Mariborze są ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającymi się w poniedziałek mistrzostwami świata w szwedzkim Aare. Maryna Gąsienica-Daniel jest jedyną reprezentantką Polski zgłoszoną do tej imprezy.

Wyniki slalomu giganta w Mariborze:

1. Mikaela Shiffrin (USA) czas 2.31,31

1. Petra Vlhova (Słowacja) czas 2.31,31

3. Ragnhild Mowinckel (Norwegia) strata 0,93 s

4. Wendy Holdener (Szwajcaria) +1,29

5. Sara Hector (Szwecja) +1,50

6. Frida Hansdotter (Szwecja) +1,66

7. Marta Bassino (Włochy) +1,71

8. Meta Hrovat (Słowenia) +2,39

9. Tessa Worley (Francja) +2,40

10. Kristin Lysdahl (Norwegia) +2,62

...

18. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) +3,27

Alpejski Puchar Świata - kobiety 1. Mikaela Shiffrin 1594 pkt 2. Petra Vlhova 998 3. Wendy Holdener 687 4. Nicole Schmidhofer 617 5. Ragnhild Mowinckel 589 6. Viktoria Rebensburg 509 Zobacz pełną tabelę

