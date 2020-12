Maryna Gąsienica Daniel zajęła 21. miejsce w slalomie gigancie alpejskiego Pucharu Świata w Courchevel. Najszybsza była Włoszka Marta Bassino, która wyprzedziła Szwedkę Sarę Hector i Słowaczkę Petrę Vlhovą.

Gąsienica-Daniel potwierdziła, że znajduje się w życiowej formie. Na półmetku była 12., z 1,99 straty do prowadzącej Vlhovej. Drugi przejazd rozpoczęła odważnie, jednak w górnej części trasy zahaczyła o bramkę, co wybiło ją z rytmu i kosztowało sporo czasu i spadek na 21. pozycję w klasyfikacji końcowej. To i tak jeden z najlepszych występów w jej karierze.



Startująca od wielu lat Polka dopiero ósmy raz zdobyła pucharowe punkty. Niedawno zajęła najwyższe w pucharowej karierze 9. miejsce w slalomie równoległym, który jednak nie jest rozgrywany w najważniejszych światowych imprezach. Jej koronną konkurencją jest właśnie slalom gigant. W tym sezonie wróciła do rywalizacji po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją nogi.



Na półmetku prowadziła Vlhova, o 0,49 przed Bassino. W drugim przejeździe Włoszka pojechała brawurowo, uzyskała najlepszy czas i wygrała drugi w sezonie slalom gigant (wcześniej była najlepsza w Soelden). Słowaczka nie tylko nie odniosła czwartego z rzędu pucharowego zwycięstwa, ale została jeszcze wyprzedzona przez Hector. Z trzeciego na czwarte miejsce spadła Amerykanka Mikaela Shiffrin, która wróciła do rywalizacji po parotygodniowej przerwie poświęconej na treningi.



W klasyfikacji generalnej PŚ zdecydowanie prowadzi Vlhova, jednak w tym sezonie nie udało się rozegrać jeszcze żadnej konkurencji szybkościowej.



W niedzielę w Courchevel odbędzie się kolejny slalom gigant.



Wyniki:



1. Marta Bassino (Włochy) 2.19,03 (1.09,31/1.09,72)

2. Sara Hector (Szwecja) 2.19,49 (1.09,56/1.09,93)

3. Petra Vlhova (Słowacja) 2.19,62 (1.08,82/1.10,80)

4. Mikaela Shiffrin (USA) 2.20,73 (1.09,47/1.11,26)

5. Federica Brignone (Włochy) 2.20,96 (1.10,46/1.10,50)

6. Katharina Liensberger (Austria) 2.21,03 (1.10,17/1.10,86)

...

21. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 2.24,74 (1.10,81/1.13,93)



Klasyfikacja generalna PŚ po 5 z 34 zawodów:



1. Petra Vlhova (Słowacja) 420 pkt

2. Marta Bassino (Włochy) 258

3. Michelle Gisin (Szwajcaria) 207

4. Katharina Liensberger (Austria) 175

. Mikaela Shiffrin (USA) 175

6. Federica Brignone (Włochy) 168

...

26. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 39



Klasyfikacja slalomu giganta po 2 z 9 zawodów:



1. Marta Bassino (Włochy) 200

2. Federica Brignone (Włochy) 125

3. Petra Vlhova (Słowacja) 120

...

30. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 10

Zdjęcie Maryna Gąsienica-Daniel / AFP

krys/ af/