Alpejski PŚ: Kristoffersen wygrał w Schladming, awans Noela o 26 lokat

Zdjęcie Henrik Kristoffersen /PAP/EPA

Norweg Henrik Kristoffersen wygrał w austriackim Schladming slalom zaliczany do alpejskiego Pucharu Świata. Niezwykłym dokonaniem popisał się Francuz Clement Noel, który po pierwszym przejeździe zajmował 30. miejsce, a zakończył zawody na czwartym.

To 21. zwycięstwo Kristoffersena w PŚ, natomiast czwarte w Schladming, co jest wyrównaniem rekordu Benjamina Raicha. Pierwszy raz Norweg triumfował tam w 2014 roku, była to też jego pierwsza wygrana w karierze.

Drugie miejsce zajął Francuz Alexis Pinturault, który miał łączny czas obu przejazdów o 0,34 s gorszy od Norwega. Trzeci Szwajcar Daniel Yule stracił 0,83 do zwycięzcy. Prowadzący na półmetku reprezentant gospodarzy Marco Schwarz nie ukończył drugiej próby.

W pierwszym przejeździe Noel, zwycięzca dwóch slalomów w tym sezonie i pięciu w karierze, popełnił błąd i ze stratą 2,6 s do Schwarza ledwo zakwalifikował się do drugiej połowy zawodów. W niej spisał się jednak nieprzeciętnie - miał najlepszy czas, o 0,53 s wyprzedził Norwega Jonathana Nordbottena (ostatecznie 11. lokata). Pozostali zawodnicy byli od Noela wolniejsi przynajmniej o sekundę.

Około 40 tysięcy kibiców gospodarzy nie może być zadowolonych z występu austriackich alpejczyków. Najlepszy z nich - Michael Matt - zakończył zawody na 15. pozycji. Był to najsłabszy występ reprezentantów tego kraju w slalomie PŚ od 1976 roku.

Dzięki wygranej Kristoffersen umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Ma 841 punktów, a drugi Pinturault - 722. Norweg jest też najlepszym dotychczas slalomistą w tym sezonie.

Polacy nie startowali w Schladming.

Wyniki:

1. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 1.42,37 (51,55/50,82 s)

2. Alexis Pinturault (Francja) 1.42,71 (51,73/50,98)

3. Daniel Yule (Szwajcaria) 1.43,20 (52,16/51,04)

4. Clement Noel (Francja) 1.43,36 (54,01/49,35)

5. Simon Maurberger (Włochy) 1.43,44 (53,06/50,38)

6. Alex Vinatzer (Włochy) 1.43,49 (52,66/50,83)

Klasyfikacja slalomu:

1. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 552 pkt

2. Daniel Yule (Szwajcaria) 495

3. Clement Noel (Francja) 450