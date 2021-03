​Alpejski PŚ. Kriechmayr wygrał zjazd w Saalbach-Hinterglemm

Mistrz świata Austriak Vincent Kriechmayr wygrał zjazd alpejskiego Pucharu Świata w austriackim Saalbach-Hinterglemm. Drugie miejsce zajął Szwajcar Beat Feuz, a trzeci był kolejny Austriak Matthias Mayer.

Kriechmayr znajduje się w końcówce sezonu w wyśmienitej formie. Niedawno dość niespodziewanie zdobył w Cortinie d'Ampezzo tytuł mistrza świata w zjeździe, a w sobotę potwierdził, że nie był to przypadek. Lidera pucharowej klasyfikacji tej konkurencji Feuza wyprzedził o 0,17, a goniącego Szwajcara w wyścigu po małą Kryształową Kulę Mayera o 0,27.



Prowadzenie w klasyfikacji generalnej PŚ utrzymał nie startujący w Saalbach-Hinterglemm Francuz Alexis Pinturault, ale nieco zbliżył się do niego piąty w sobotę Marco Odermatt. Szwajcar straci do Pinturault 65 punktów.



Ciekawie zapowiada się rywalizacja o końcowy triumf w zjeździe. Feuz wyprzedza Mayera o 68 punktów, a do końca sezonu pozostały już tylko finałowe zawody w Lenzerheide.



Pierwszy zjazd w Saalbach-Hinterglemm miał się odbyć w piątek, ale został przerwany i odwołany z powodu mgły. W niedzielę zaplanowano tu supergigant.