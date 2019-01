Mistrzyni olimpijska z Pjongczangu w kombinacji alpejskiej Michelle Gisin nie wystąpi już do końca sezonu - poinformowała szwajcarska federacja narciarska. 25-letnia zawodniczka w sobotę doznała poważnej kontuzji stawu kolanowego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Straszliwy upadek Marca Gisina. Wideo © 2018 Associated Press

Gisin podczas supergiganta alpejskiego Pucharu Świata w niemieckim Garmisch-Partenkirchen wypadła z trasy. Jak podała szwajcarska federacja, podczas badania zdiagnozowano u alpejki "chrząstkowe uszkodzenie i rozciągnięcie więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie". Wszechstronna zawodniczka zdecydowała, że w najbliższych dniach przejdzie operację.

Reklama

To kolejna zła wiadomość dla rodziny Gisin. W połowie grudnia w Val Gardenie podczas zjazdu zaliczanego do alpejskiego PŚ na trasie groźny upadek na trasie miał Marc Gisin. Przeleciał wówczas kilkanaście metrów i z impetem uderzył o ziemię. W efekcie ma złamane żebra, doznał też kontuzji miednicy i pleców. Michelle zrezygnowała wówczas z kilku startów, by być w szpitalu przy bracie.

Wicemistrzyni świata w kombinacji z 2017 roku jest także siostrą Dominique Gisin, mistrzyni olimpijskiej z Soczi w zjeździe.