Alpejski PŚ. Kjetil Jansrud najlepszy w supergigancie w Kitzbuehel

Norweg Kjetil Jansrud wygrał w austriackim Kitzbuehel supergigant zaliczany do alpejskiego Pucharu Świata. To jego pierwsze zwycięstwo od 14 miesięcy. Ex aequo na drugim miejscu znaleźli się Austriak Matthias Mayer i Norweg Aleksander Aamodt Kilde. Do triumfatora stracili 0,16 s.

To 23. wygrana 34-letniego Jansruda w karierze, ale pierwsza od listopada 2018 w Lake Louise. Wówczas triumfował także w supergigancie.

"Kjetil dziś świetnie zjechał. To jeden z weekendów, który dla nas zawodników jest najfajniejszy. Mnóstwo ludzi na trasie, którzy tak krzyczą, że cały czas ich słychać" - skomentował Mayer.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata liderem pozostał inny Norweg, specjalista od konkurencji technicznych Henrik Kristoffersen. O 20 punktów wyprzedza Kildego i o 49 Francuza Alexisa Pinturault.

Wyniki:

1. Kjetil Jansrud (Norwegia) 1.14,61

2. Matthias Mayer (Austria) strata 0,16 s

. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegia)

4. Mauro Caviezel (Szwajcaria) 0,49

5. Mattia Casse (Włochy) 0,53

6. Vincent Kriechmayr (Austria) 0,79

Klasyfikacja generalna (po 22 z 44 zawodów):

1. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 691 pkt

2. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegia) 671

3. Alexis Pinturault (Francja) 642

4. Matthias Mayer (Austria) 592

5. Dominik Paris (Włochy) 556

6. Beat Feuz (Szwajcaria) 497

Klasyfikacja slalomu (po 7 z 12 zawodów):

1. Matthias Mayer (Austria) 264 pkt

2. Kjetil Jansrud (Norwegia) 236

3. Vincent Kriechmayr (Austria) 236