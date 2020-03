Alpejski PŚ. Kilde bliżej Kryształowej Kuli po drugim miejscu w Kvitfjell

Norweg Aleksander Aamodt Kilde był drugi w zjeździe alpejskiego Pucharu Świata w Kvitfjell i powrócił na prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Wygrał Austriak Matthias Mayer, a małą Kryształową Kulę w tej konkurencji zdobył czwarty w sobotę Szwajcar Beat Feuz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Narciarstwo alpejskie. Czekał całe zawody na swoją kolej. Przeszkodził mu przypadkowy pracownik. Wideo © 2019 Associated Press

Z powodu epidemii koronawirusa odwołane zostały finałowe zawody PŚ, które w dniach 18-22 marca miały się odbyć w Cortinie d'Ampezzo. W tej sytuacji w Kvitfjell rywalizowano po raz ostatni w zjeździe i stało się jasne, że po raz trzeci z rzędu Mała Kryształowa Kula trafi do Feuza.

Reklama

Dużo bardziej interesujący jest wyścig po zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Po tym, jak karierę zakończył najlepszy w ośmiu poprzednich sezonach Austriak Marcel Hirscher, rywalizacja stała się bardziej zacięta. Po zjeździe w Kvitfjell na pozycję lidera powrócił Kilde, który ma 54 punkty przewagi nad Alexisem Pinturault. Specjalizujący się w konkurencjach technicznych Francuz walczył o punkty także w sobotę, ale bez powodzenia. W zjeździe wystartował po raz pierwszy od 2013 roku.

Większe szanse Pinturault będzie miał w niedzielnym supergigancie, ale prawdopodobnie i tak powiększy stratę do Kilde. Za to za tydzień w Kranjskiej Gorze to on będzie jednym z faworytów slalomu giganta i slalomu. Do ostatnich zawodów w Słowenii zapowiada się więc pasjonująca walka o Kryształową Kulę.

W sobotę Mayer o 0,14 s wyprzedził Kilde i o 0,37 Szwajcara Carlo Jankę. Pinturault stracił do zwycięzcy 2,61.