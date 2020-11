Alpejski PŚ. Dressen ma przejść operację biodra, grozi mu długa przerwa

Najlepszy niemiecki narciarz alpejski Thomas Dressen w czwartek w Monachium ma przejść operację biodra i na długo wypadnie z rywalizacji - podał dziennik "Bild". Dopiero w trakcie zabiegu lekarze będą mogli sprawdzić, jak poważna jest kontuzja.

Z pierwszych badań wynika, że mogło dojść do uszkodzenia kości. Dressen to specjalista od konkurencji szybkościowych. Do urazu doszło w trakcie zgrupowania w USA, ale szczegóły nie zostały podane.

27-letni Dressen miał 12 grudnia w Val d'Isere rozpocząć sezon, ale jest mało prawdopodobne, że się tam pojawi.

mar/ co/