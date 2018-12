Bardzo dobry występ Maryny Gąsienicy-Daniel w alpejskim Pucharze Świata w austriackim Semmering. Polka z slalomie gigancie, a w tej konkurencji czuje się najlepiej, zajęła 19. miejsce i po raz drugi w tym sezonie zdobyła punkty PŚ. Wygrała Słowaczka Petra Vlhova. Rewelacyjna Amerykanka Mikaela Shiffrin tym razem poza podium.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mikaela Shiffrin wygrała supergigant w w Lake Louise. Wideo © 2018 Associated Press

Maryna Gąsienica-Daniel w pierwszym przejeździe zajęła 25. miejsce. Jej strata do liderującej Shiffrin wyniosła 1,56 s. W drugim 24-letnia zawodniczka pojechała odważnie. Zakopianka nie popełniła poważnych błędów. Jedynie na płaskim odcinku nieco straciła, ale na mecie zanotowała dobry czas łączny czas 2.07,00. Podopieczną Marcina Orłowskiego wyprzedzała wówczas jedynie Kanadyjka Mikaela Tommy. O tym, jak dobrze pojechała Maryna Gąsienica-Daniel świadczyło to, co robiły rywalki startującej po niej. Wyniki uzyskiwały gorsze i dzięki temu Polka pięła się w klasyfikacji. Ostatecznie nasza alpejka awansowała o sześć lokat i zajęła 19. miejsce. jej strata do triumfatorki wyniosła 2,28 s. W drugim przejeździe Maryna Gąsienica-Daniel uzyskała 12. czas.

Reklama

Zakopianka po raz drugi w tym sezonie zdobyła punkty w Pucharze Świata. Wcześniej uplasowała się na 28. miejscu w slalomie równoległym w Sankt Moritz. Niedawno Polka dwa razy z rzędu wygrała slalom gigant zaliczany do Pucharu Europy we włoskiej miejscowości Andalo Paganella.

Po pierwszym przejeździe różnice w czołówce były minimalne, co zapowiadało ciekawą walkę o zwycięstwo. Prowadziła Shiffrin, która o 0,02 s wyprzedzała Austriaczkę Stephanie Brunner i o 0,03 Norweżkę Ragnhild Mowinckel. Kilka kolejnych zawodniczek traciło do Amerykanki mniej niż sekundę, więc również im nie można było odbierać szans na podium, a nawet na triumf.

Świetnie spisała się Petra Vlhova. Słowaczka pojechała niemal bezbłędnie i z łącznym czasem 2.04,72 objęła prowadzenie. Nie dały jej rady Mowinckel i Brunner. Na górze pozostała tylko Shiffrin. Amerykanka nie ustrzegła się błędów, co odbiło się na wyniku. 23-letnia mistrzyni olimpijska z Pjongczangu w tej konkurencji zajęła dopiero piąte miejsce. Shiffrin straciła do Vlhovej 0,66 s. Drugie miejsce zajęła Niemka Viktoria Rebensburg (strata 0,45), a trzecie Francuzka Tessa Worley (strata 0,60 s).

Zdjęcie Maryna Gąsienica-Daniel / AFP

Wyniki:

1. Petra Vlhova (Słowacja) 2.04,72 (1.02,38/1.02,34)

2. Viktoria Rebensburg (Niemcy) 2.05,17 (1.02,96/1.02,21)

3. Tessa Worley (Francja) 2.05,32 (1.02,76/1.02,56)

4. Stephanie Brunner (Austria) 2.05,36 (1.02,34/1.03,02)

5. Mikaela Shiffrin (USA) 2.05,38 (1.02,32/1.03,06)

6. Federica Brignone (Włochy) 2.05,48 (1.02,50/1.02,98)

...

19. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 2.07,00 (1.03,88/1.03,12)

Klasyfikacja generalna PŚ:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 934 pkt

2. Petra Vlhova (Słowacja) 488

3. Ragnhild Mowinckel (Norwegia) 396

4. Viktoria Rebensburg (Niemcy) 366

5. Nicole Schmidhofer (Austria) 359

6. Federica Brignone (Włochy) 335

...

80. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 15

Klasyfikacja slalomu giganta:

1. Federica Brignone (Włochy) 270

2. Tessa Worley (Francja) 265

3. Mikaela Shiffrin (USA) 255

...

33. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 12