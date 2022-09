Puchar Świata jest już w Polsce! Samolot wylądował w Warszawie. Wideo WIDEO |

- Puchar Świata FIFA jest już w Polsce. Przed południem specjalny samolot z trofeum na pokładzie wylądował w Warszawie. Do stolicy Polski dotarł z Belgradu. Dzięki współpracy z Coca-Colą Puchar Świata zawita w tym roku do 51. krajów. W kraju nad Wisłą kibice będą go mogli oglądać przez najbliższe trzy dni.