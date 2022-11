Żyła dostał nagłe pytanie o polską kadrę. Odpowiedział w swoim stylu

Skoki narciarskie. Piotr Żyła przed meczem Polska - Arabia Saudyjska w Katarze

Po zakończeniu rywalizacji uśmiechnięty od ucha do ucha Piotr Żyła stanął przed kamerą Eurosportu i został zapytany o zaplanowany na godzinę 14.00 mecz reprezentacji Polski z Arabią Saudyjską na mistrzostwach świata w Katarze.

- Może se tam do gitarki oglądnę - zażartował w swoich stylu popularny "Wewiór". - Pierwszy mecz udało nam się pooglądać w podróży. Wtedy był remis, teraz mam nadzieję, że będzie wygrana. Niech walczą, to najważniejsze, a później to sobie poradzą - dodał po chwili.