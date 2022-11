Został bohaterem i... ruszył do ataku! "Same negatywne rzeczy"

Enner Valencia wbił dziennikarzom szpilkę

Jego bramki przesądziły o zwycięstwie ekipy z Ameryki Południowej, które przybliża ją do awansu do 1/8 finału turnieju. Katar na murawie wypadł fatalnie i przed kolejnymi meczami może mieć spory ból głowy. Najbardziej wymowna była postawa jego kibiców, którzy w przerwie zaczęli... opuszczać stadion.

Takowego nie ma z pewnością Valencia, który nie krył po końcowym gwizdku wielkiej radości. - Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz, ale udało nam się szybko strzelić gole, które pomogły kontrolować wydarzenia na murawie - mówił, cytowany przez "TUDN". - Przez wiele nocy marzyłem o tej wygranej . Wiedziałem, że to nasze marzenie - dodawał.

Co ciekawe, Valencia wykorzystał okazję, by wbić szpilkę mediom w swojej ojczyźnie. - Zerkając do prasy widzisz same negatywne rzeczy. Staramy się tego nie dostrzegać i skupiać na swojej pracy - stwierdził.