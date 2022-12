Żona Krychowiaka zapytana, komu będzie kibicować. Odpowiedziała momentalnie

Reprezentacja Polski mimo porażki 0-2 z Argentyną awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata. Jako zespół, który zakończył fazę grupową na drugim miejscu w grupie C Polacy mierzyć się będą z najlepszym zespołem grupy D, czyli aktualnymi mistrzami świata, Francuzami. To kraj, w którym urodziła się Celia Krychowiak, która błyskawicznie została zapytana za kogo ma zamiar trzymać kciuki w tym spotkaniu.