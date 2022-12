Żona i syn Szczęsnego już w Katarze. Poruszający filmik pojawił się w sieci

To najlepszy mundial w wykonaniu Wojciecha Szczęsnego. Polski golkiper przeszedł do historii jako trzeci bramkarz na świecie, który podczas mistrzostw świata dwukrotnie obronił rzut karny. Niestety, podczas rywalizacji w grupie C na trybunach nie zasiedli bliscy bramkarza Juventusu Turyn. Marina Łuczenko w rozmowie z mediami zdradziła, że nie pojechała do Kataru na pierwsze dni rywalizacji "Biało-Czerwonych" z powodu choroby synka . Chłopiec czuje się już lepiej i wraz z mamą udał się do Kataru, by dopingować ojca w meczu 1/8 finału z Francją.