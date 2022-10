Znów zabrakło dla niego miejsca w kadrze. W sieci aż zawrzało

Brak Gikiewicza w szerokiej kadrze. Eksperci reagują

Komentarzy na temat nieobecności Gikiewicza w kadrze nie szczędzili sobie eksperci. "Brak Rafała Gikiewicza nawet wśród 47 nazwisk w szerokiej kadrze na mundial to kolejny głośny sygnał, że nikt w sztabie reprezentacji go nie chce . I to nie ze względów sportowych. On sam odebrał sobie szansę na powołanie" - napisał Marcin Malawko.

"Powołanie do jakiejkolwiek kadry Jędrzejczyka, Majeckiego (gdzie jest Gikiewicz!?), Nawrockiego czy Wieteski powoduje, że zaraz pojawią się wątpliwości, że Michniewicz foruje znajomych itd. bo sportowo ci piłkarze się nie bronią" - napisał z kolei Marcin Torz z "Super Expressu". Na jego wpis odpowiedział Filip Macuda: "Co do Gikiewicza - nie dostał, to nie dostał. Nie jest to żaden problem. Po prostu nie pasuje. Ani Michniewiczowi, ani grupie".