Znokautował kolegę, a i tak nosili go na rękach! Leo Messi był załamany

W meczu z Argentyną Al Owaisa pokonał go tylko raz Leo Messi, z rzutu karnego. Mohammed obronił cztery strzały, a raz wyręczył go Ali Al Boelahi, wybijając piłkę głową tuż przed linią bramkową. Leo Messi był po meczu całkiem załamany. Nie spodziewał się takiego blamażu, ale selekcjoner Polaków Czesław Michniewicz już wczoraj przestrzegał, że różnica między Argentyną a Arabią nie jest aż tak duża.

Najlepsze jest to, że zanim Al Owais rozpłakał się ze szczęścia, płakał z rozpaczy, po tym jak wyjściem do górnej piłki przypadkowo znokautował swego kolegę Yassera Al Shahraniego.

Al Owais usiadł na murawie, złapał się za głowę: "O Allahu, co ja narobiłem?!" - zdawał się mówić i ryczał jak bóbr. Dopiero koledzy podeszli go pocieszać, bo wiedzieli, że to przypadek, walka o piłkę.

Rezerwowy w klubie dokonuje cudów w bramce reprezentacji

Pokonał go tylko Andrej Kramarić

Rozegrał za to pięć z sześciu meczów, jakie Saudyjczycy zaliczyli od września, w ramach przygotowań do mundialu. Co interesujące, jedynym piłkarzem, który go pokonał przez te 450 minut gier kontrolnych był Andrej Kramarić z Chorwacji. I to w końcówce meczu (82. min).