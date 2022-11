Znany portal wskazał potencjalnych mistrzów świata. Polska? Na dnie rankingu!

Do rozpoczęcia mistrzostw świata w Katarze - swoją drogą mocno kontrowersyjnych - pozostał mniej niż tydzień. Obecnie znamy już ostateczne składy niemal wszystkich ekip biorących udział w tym turnieju i można się pokusić o pierwsze poważniejsze typy dotyczące kandydatów do sięgnięcia po końcowy triumf w rywalizacji.

Portal Transfermarkt zdecydował się wskazać swoich faworytów, przyjmując zasadę podziału drużyn grających na mundialu na swoiste "koszyki". Nie przedstawiono co prawda zasad, na bazie których dokonano wyboru, ale typy niemieckiego serwisu i tak z całą pewnością mogą wzbudzić sporo dyskusji. Zwłaszcza wśród polskich kibiców.

MŚ Katar 2022. Polska "bez realnych szans" na puchar?

Zaczynając jednak od początku, w zestawieniu największe szansę na zgarnięcie Pucharu Świata mają trzy kadry: Argentyny, Brazylii i Francji - przy czym warto nadmienić, że "Les Bleus" to oczywiście obrońcy tytułu sprzed czterech lat. Potem mamy "pretendentów" - Holandię, Hiszpanię, Niemcy, Anglię i Portugalię.

No i dla nas najważniejsze: w grupie "bez realnych szans" znalazły się: Kanada, Kostaryka, Arabia Saudyjska, Australia, Kamerun, Korea Południowa, Ekwador, Iran, gospodarze z Kataru oraz... Polska. Co ciekawe "Biało-Czerwoni" to jedyna ekipa z Europy, która została oceniona tak nisko.