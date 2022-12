Do Wahla zostały natychmiastowo wezwane służby medyczne, które starały się udzielić mu pierwszej pomocy - niestety na próżno. Żurnalista zmarł w nocy z piątku na sobotę, zaledwie dwa dni po swoich 48. urodzinach.

MŚ Katar 2022. Dziennikarz Grant Wahl nie żyje. Kilkanaście dni temu zapadł na zdrowiu

Amerykanin już wcześniej skarżył się na stan swojego zdrowia. "Moje ciało w końcu odmówiło mi posłuszeństwa. Trzy tygodnie krótkiego spania, duży stres i dużo pracy mogą to z tobą zrobić. To, co było przeziębieniem przez ostatnie 10 dni, zmieniło się w coś poważniejszego w nocy po meczu USA - Holandia i czułem, jak górna część mojej klatki piersiowej wchodzi na nowy poziom ucisku i dyskomfortu" - napisał 5 grudnia na swoim blogu w serwisie Substack.