Znana aktorka na mundialu w Katarze. Hiszpanka kibicuje drużynie z Afryki

Reprezentacja Maroka sprawiła niemałą sensację w meczu 1/8 finału mundialu w Katarze. Drużyna z Afryki we wtorkowe popołudnie wyeliminowała Hiszpanię z dalszej rywalizacji i po raz pierwszy z historii awansowała do ćwierćfinału tej prestiżowej imprezy. Na trybunach Education City Stadium tego dnia zasiadła jedna z najpiękniejszych aktorek na świecie - Hiba Abouk . Marokańska WAG od razu przyciągnęła uwagę kibiców i dziennikarzy.

Hiba Abouk zachwyca w Katarze. Choć urodziła się w Hiszpanii, kibicuje na mundialu Marokańczykom

Hiba Abouk to córka uchodźców z Tunezji. Jej rodzice przenieśli się do Hiszpanii, zanim aktorka przyszła na świat. Przed ukończeniem 18 lat, Abouk uczęszczała do międzynarodowej szkoły French Lycee w Madrycie. Później rozpoczęła studia na kierunku filologii arabskiej i aktorstwa. 36-latka włada biegle aż pięcioma językami - hiszpańskim, arabskim, angielskich, francuskim i włoskim.