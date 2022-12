W ostatnich dniach rozgorzała dyskusja na temat przyszłości Czesława Michniewicza , bo w przestrzeni medialnej najpierw pojawiły się doniesienia o klauzuli, która automatycznie przedłużała jego umowę po wyjściu z grupy, a kolejne mówiły z kolei, że żadnej klauzuli nie ma. Sprawy nie ułatwił prezes Cezary Kulesza, który stwierdził, że takiej klauzuli "na 90% nie ma", a dokładnie sprawdzi to po powrocie z Kataru.

Reprezentacja Polski. Znamy szczegóły kontraktu Czesława Michniewicza

Jeśli rzeczywiście tak jest, to mozna się zastanawiać czemu nikt ze związku nie poinformował o tym wprost, by rozwiać wszelkie wątpliwości, skoro wygląda to na bardzo naturalny i dosyć przytomny zapis, patrząc na okoliczności, w jakich Michniewicz reprezentację obejmował. Postawione przed sobą zadanie już wykonał z nawiązką, bo nie tylko awansował na mistrzostwa świata, ale już w Katarze wyszedł z grupy, jako pierwszy selekcjoner od 36 lat. Dyskusyjny pozostaje oczywiście styl, ale samego wyniku nikt już mu nie zabierze.