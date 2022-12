Znamy składy na wielki finał. Wielki powrót w zespole Argentyny

Przed meczem finałowym, szczególnie w obozie Francuzów, sporo było nerwowości. Didier Deschamps miał ból głowy , bo cześć jego podopiecznych zmagała się urazami, a część z przeziębieniem. Pod znakiem zapytania stał występ nawet pięciu zawodników. A do tego można dodać Karima Benzemę, który w kadrze na mundial jest, choć całe mistrzostwa spędził poza Katarem. W półfinałowym meczu z Marokiem zabrakło chorych Adriena Rabiota i Dayota Upamecano . Mieli paść ofiarą panującego wirusa w Katarze. Kolejnymi, których miało dopaść przeziębienie to Ibrahim Konate , Raphael Varane i Kingsley Coman .

Francja - Argentyna: Znamy składy na wielki finał mundialu w Katarze

Ostatecznie zarówno Varane jak i Upamecano zaczną to spotkanie w pierwszym składzie, podobnie zresztą jak Rabiot i Tchouaméni. Deschamps nie zmieniał nic w linii ataku, gdzie kapitalnie grającego Kyliana Mbappe będą wspierać Oliver Giroud i Ousmane Dembele.

Dużo lepiej wyglądała sytuacja w obozie Argentyńczyków. Lionel Scaloni co prawda musiał uważać na Lionela Messiego, bo lider "Albicelestes" narzekał na lekki ból mięśnia i z tego powodu nie trenował, ale nikt nie wyobrażał sobie, by mogło zabraknąć go w najważniejszym meczu, być może w całej jego karierze.