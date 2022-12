Szymon Marciniak poprowadzi półfinał lub któreś z dwóch ostatnich spotkań?

Co to oznacza dla Szymona Marciniaka? Polak jest wymieniany wśród faworytów do poprowadzenia co najmniej meczów półfinałowych. Wybór Tello czy Sampaio na sobotnie mecze jest o tyle uzasadniony, że reprezentacje krajów, z których pochodzą ci sędziowie, mają dużą szansę na awans. Wtedy "w cenie" znajdą się arbitrzy z państw "neutralnych" - zwłaszcza ci, którzy świetnie sobie w Katarze radzili. A takim sędzią jest Marciniak.