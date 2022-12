Wtorek był ostatnim dniem pierwszej rundy fazy pucharowej i przyniósł bardzo ciekawe rozstrzygnięcia. Najpierw Maroko skutecznie zatrzymywało Hiszpanię przez 120 minut rywalizacji, by wygrać w serii rzutów karnych dzięki fantastycznej postawie bramkarza, Bono. Piłkarze Luisa Enrique nie trafili żadnej z trzech wykonywanych jedenastek, a zimną krew zachował Achraf Hakimi, który spokojną "wcinką" wprowadził Maroko do ćwierćfinału. Jest to czwarty w historii awans afrykańskiej drużyny do tej fazy rozgrywek - wcześniej dokonywały tego Kamerun w roku 1990, Senegal w 2022 i Ghana w 2010. Lwy Atlasu mogą więc przejść do historii jeśli udałoby im się wejść do strefy medalowej.