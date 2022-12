Złoto to nie wszystko... Dziś wielka bitwa o to wielkie wyróżnienie!

Bez względu na to, kto zostanie królem strzelców mistrzostw świata w Katarze, to jest raczej mało prawdopodobne, by wyrównał rekord najlepszego strzelca w historii mundiali, który został ustanowiony przez Francuza Justa Fontaine’a, który w 1958 r. zdobył 13 bramek. Pewne jest również, że król strzelców z Kataru zdobędzie więcej goli niż królowie strzelców z 1962 r., gdzie do zajęcia pierwszego miejsca w klasyfikacji wystarczyły zaledwie cztery trafienia (tyle bramek zdobyło wówczas sześciu zawodników).