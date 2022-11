"Zidane" nie pozostawił żadnych złudzeń. Wskazał zwycięzcę Polska - Arabia

To będzie arcyważny mecz dla podopiecznych Czesława Michniewicza, którzy mają dużo do udowodnienia na tegorocznych mistrzostwach świata. Przed nimi niespodzianka tego turnieju- Arabia Saudyjska . Po nieoczekiwanym zwycięstwie z Argentyną apetyty arabskich fanów znacznie wzrosły. Z kolei polscy kibice nadal czekają na pierwszą bramkę Roberta Lewandowskiego na mundialu i zwycięstwo naszej kadry, które wzmocni morale całej drużyny. Przed tym ważnym spotkaniem we Wrocławiu zabawiono się w typowanie. Wykorzystano w tym celu osiołka, który zanany jest z tego, że przewiduje rezultaty ważnych wydarzeń sportowych.