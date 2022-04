Zdobywca Pucharu Narodów Afryki twórcą sukcesu Arabii Saudyjskiej

To prawdopodobnie był rywal wymieniany na drugim miejscu po Katarze na kogo chciałby trafić we grupie każda inna reprezentacja. Z wyliczeń statystyków wynikało, że są na duże szanse, by zagrała z Polską (ponad 20 proc.) i tak się stało.

Wszyscy reprezentanci grają w Arabii

W ogłoszonym w czwartek rankingu FIFA z uczestników mundialu niżej notowane są tylko Katar i Ghana. Arabia jest na 49. miejscu. Z Karatem łączy ją to, że wszyscy ostatnio powoływani zawodnicy grają wyłącznie w ojczyźnie.

W eliminacjach Saudyjczycy spisali się świetnie. W pierwszej fazie grupowej awansowali bez porażki, ale rywale nie byli wysoko notowani jak na Azję - Uzbekistan, Palestyn, Singapur i Jemen. W kolejnej już decydującej o bezpośrednim awansie przegrali tylko raz (z Japonią). Okazali się też lepsi od Australii, Chin, Omanu i Wietnamu.

Trenerem zdobywca Pucharu Narodów Afryki

Najlepszy strzelcem zespołu był Salem Al-Dawsari (siedem goli), ale najważniejszą do tej pory bramkę w karierze zdobył cztery lata temu podczas mundialu w Rosji. Wtedy jego trafienie z rzutu karnego w 95. minucie zapewniło Arabii wygraną w meczu z Egiptem 2:1. Gol Mo Salaha nie pomógł. to było na osłodę, bo wcześniej zespół z Półwyspu Arabskiego przegrałz Rosją (0:5) i Urugwajem (0:1).

Za sukcesem Arabii w eliminacjach stoi francuski trener Herve Renard. Piłkarzem wielkim nie był - ze znanych klubów występował w Cannes. Za to dużo lepiej radzi sobie w roli selekcjonera. Z Zambią i Wybrzeżem Kości Słoniowej zdobył Puchar Narodów Afryki. Na tym kontynencie prowadził też Angolę i Maroko, z którym awansował na mistrzostwa świata w 2018 roku. Trenerem Arabii został w 2019 roku. Z 23 spotkań pod jego wodzą zespół wygrał 15, a przegrał tylko dwa.

Arabia na mundialu po raz szósty

Arabia w mistrzostwach świata zagra po raz szósty. Z Azji więcej razy awans wywalczyły tylko Korea Południowa (10) i Japonia (7). Najlepiej spisała się w debiucie - w 1994 roku w Stanach Zjednoczonych. Pokonała Maroko i Belgię, przegrała z Holandią i wyszła z grupy na drugim miejscu. W 1/8 finału odpadła ze Szwecją.

Kolejne cztery starty kończyła na fazie grupowej. We Francji (1998), Korei Południowej i Japonii (2002) oraz w Niemczech nie wygrała żadnego spotkania. W Rosji (2018) też nie wyszła z grupy, ale przynajmniej pokonała Egipt. Na mundialu w 2002 roku doznała najwyższej porażki - 0:8 z Niemcami.

Polska - Arabia Saudyjska 3-0

Polska z Arabia Saudyjską mierzyła się tylko towarzysko. W 2006 roku Polacy wygrali 2:1 po golach Łukasz Sosina. W 1994 roku Biało-czerwoni dwa razy grali z Saudyjczykami - w grudniu pokonali ich też 2:1 (gole: Henryk Bałuszyński i Tomasz Rząsa), a w kwietniu 1:0 (Tomasz Wieszczycki).