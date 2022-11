Zawstydzające zachowanie Ronaldo. Nie spodziewał się, że to nagrają?

Wciąż wiele mówi się o starciu Portugalii z Ghaną. Także w kontekście gestu Osmana Bukariego. Mężczyzna wykonał "cieszynkę", z której słynie od wielu lat Cristiano Ronaldo. Piłkarz celebrował zdobytą bramkę przed legendarnym zawodnikiem. Jak się okazuje, nie był to jedyny kontrowersyjny incydent w tym spotkaniu. Kamery nagrały "CR7" w dziwnej sytuacji. 37-latek sięgnął ręką do spodenek i... zrobił coś, co może zawstydzić. Filmik robi furorę w sieci.