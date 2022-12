Duńscy piłkarze poprzez swoje stowarzyszenie zawodników reprezentacji uzgodnili z federacją piłkarską (DBU), że każdy otrzyma identyczne premie za udział w MŚ bez względu na czas gry i czy w ogóle wyszedł na boisko . Jest to system stosowany od lat również przez federacje Norwegii i Szwecji.

120 tysięcy euro na głowe. "Za ten blamaż jest to nieprzyjemnie dużo"

"W ten sposób za luksusową wycieczkę all inclusive do Kataru każdy z tych piłkarzy otrzyma 120 tysięcy euro. Jak na honorarium za ten blamaż jest to nieprzyjemnie dużo" - skomentował dziennik "Ekstrabladet".