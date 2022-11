Zaskoczenie w Argentynie po powołaniach Michniewicza

Do meczu otwarcia katarskiego turnieju, które będzie miało miejsce 20 listopada, pozostało niespełna 10 dni, a wczorajszych powołaniach ogłoszonych przez Michniewicza nastała w Polsce oczywiście wielka dyskusja na temat poszczególnych nazwisk piłkarzy, których zdecydował się powołać, ale też przede wszystkim tych, których postanowił pozostawić w Polsce.

Mistrzostwa świata 2022. Argentyńczycy zaskoczeni powołaniami Michniewicza

Szeroko powołania Michniewicza komentuje także argentyńska prasa, sprawdzająca jak wygląda sytuacja u grupowych rywali Albicelestes. Oczywiście kompletnie nie dziwi, że jako największe zagrożenie wymieniany jest kapitan naszej kadry, Robert Lewandowski, bo właśnie w nim Argentyńczycy upatrują szansy Polaków na zdziałanie czegoś więcej na mundialu. - Reprezentacja Polski nie wyszła z grupy na mistrzostwach świata od 1986 roku. Czy Lewandowski może ich poprowadzić do tego celu? - piszą dziennikarze portalu Ole.com.

Generalnie odnoszą się oni do naszej reprezentacji w pozytywny sposób, zauważając obecność w naszej kadrze aż 11 zawodników z Serie A, co miałoby być wyznacznikiem pewnej jakości. Portal Tycsports przewiduje, że nasza kadra będzie bardzo mocno chciała poprawić swój wynik z nieudanego mundialu w Rosji, a dobry występ w eliminacjach zwiastuje, że biało-czerwoni mają duże szanse na awans do 1/8 finału.