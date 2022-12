Brazylia z mistrzostwami świata pożegnała się już w ćwierćfinale. Co prawda w fazie grupowej 5-krotni mistrzowie świata potrafili błysnąć i wciąż uznawano ich za faworytów turnieju, ale na drodze do strefy medalowej stanęli im Chorwaci, którzy wygrali po rzutach karnych.

W tej sytuacji poszukiwania trwają dalej, a tropy prowadzą do Carlo Angelottiego. Trener Realu Madryt wstępnie podobno jest zainteresowany propozycją, ale najwcześniej stanowisko mógłby objąć latem przyszłego roku (do tego czasu Brazylijczyków musiałby prowadzić tymczasowy szkoleniowiec). To jednak nie jest jedyny problem, ponieważ umowa włoskiego szkoleniowca z "Królewskimi" wygasa dopiero w czerwcu 2024 r., więc brazylijska federacja musiałaby go wykupić.