W mediach społecznościowych wydał komunikat, w którym tłumaczył swoją decyzję. "Nigdy się nie poddałem, ale musiałem pomyśleć też o drużynie. Powodem rezygnacji jest zrobienie w kadrze miejsca dla kogoś, kto może jej pomóc sprawić, by były to piękne mistrzostwa. Bardzo dziękuję za wsparcie, jakie otrzymałem w wiadomościach" - napisał Benzema na swoim profilu na Instagramie.

Kto zastąpi Karima Benzemę?

Po utracie Karima Benzemy selekcjoner reprezentacji Francji Didier Deschamps stanął przed ciężkim dylematem, bo teraz musi znaleźć zastępcę dla snajpera "Królewskich". Ma na to czas do poniedziałku wieczorem .

Jak dowiedzieli się dziennikarze "L'Equipe", największe szanse na powołanie ma napastnik AS Monaco Wissam Ben Yedder. Co ciekawe, jednym z argumentów, które za nim przemawiają jest fakt iż... zawodnik już jest w Katarze. Przebywa tam na wakacjach i ściągnięcie go nie byłoby żadnym problemem.