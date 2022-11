Zaskakujący bagaż rywali Polaków. Waży łącznie... 900 kg

Jednym z kluczowych czynników pozwalających odnosić danej drużynie piłkarskiej sukcesy jest bez wątpienia dobra atmosfera panująca w szatni - bez niej nawet najbardziej uzdolnieni zawodnicy mogą nie być w stanie sięgać po najwyższe laury i takie historie każdy fan futbolu zna z autopsji z wielu poprzednich wielkich turniejów.

Nie dziwi więc, że związki piłkarskie z całego świata stają obecnie na głowie, by futboliści mogli się poczuć podczas MŚ 2022 w Katarze zupełnie swobodnie - wręcz jak w ojczyznach. Wyjątkową pomysłowością popisali się przy tym Argentyńczycy i Urugwajczycy, którzy postawili na... mięso. Nie pierwszy raz zresztą.

Polscy piłkarze wylądowali w Katarze. Biało-czerwoni przylecieli rządowym samolotem. WIDEO / AP / © 2022 Associated Press

Mundial w Katarze. Zespoły Argentyny i Urugwaju postanowiły spakować prawie tonę mięsa

Jak informuje bowiem m.in. ESPN, obie południowoamerykańskie reprezentacje zaplanowały, by zabrać ze sobą na Bliski Wschód ważące po ok. 900 kg ładunki mięsa. Wszystko to po to, by organizować los asados, czyli coś, co np. Amerykanie określiliby mianem barbeque, a Polacy po prostu grillem.

Nie chodzi tu jednak tylko o zwykłe posiłki - asado (nazwę tę możemy dosłownie przetłumaczyć jako "pieczeń") to ważny społeczny rytuał w niektórych krajach latynoskich, który ma na celu przede wszystkim integrowanie się z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Trudno wyobrazić sobie lepsze "narzędzie" do budowania dobrego nastroju.

MŚ 2022. Asado - rytuał, który ma złączyć piłkarzy

"Asado to moje ulubione danie, ale to również coś więcej" - uważa Lionel Scaloni, selekcjoner reprezentacji Argentyny. "Tworzy atmosferę zjednoczenia i kolektywnej 'chemii'. To część naszej kultury, argentyńskiej specyfiki" - podkreślił.

Urugwajczycy tymczasem podpisali wręcz specjalną umowę z ichniejszym Narodowym Instytutem Mięsa (INAC) w kwestii dostawy do Kataru. "AUF (federacja piłkarska - dop. red.) jest historycznym ambasadorem naszego kraju i zabierze ze sobą kolejnego ambasadora, którym jest urugwajskie mięso, najlepsze mięso na świecie" - mówił Ignacio Alonso, prezes związku, cytowany przez mediospublicos.uy. Jak dodał szef INAC, Conrado Ferber, w jego ojczyźnie yerba mate, asado i piłka nożna po prostu idą ze sobą w parach.

MŚ Katar 2022. Przed Argentyną i Urugwajem bardzo interesujące spotkania

Co teraz czeka "Albicelestes"? w grupie na mistrzostwach świata w Katarze zmierzą się z Meksykiem, Arabią Saudyjską oraz oczywiście Polską - starcie z "Biało-Czerwonymi" zostało zaplanowane na 30 listopada. Podopieczni Scaloniego to nie tylko faworyci grupy C, ale i jedni z głównych kandydatów do końcowego triumfu. Wszyscy polscy kibice trzymają jednak kciuki, by udało się utrzeć nieco nosa Messiemu i spółce...