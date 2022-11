Zaskakujące ustalenia Niemców. Nawet tu Katarczycy wykorzystali robotników

Przypomnijmy, że przed meczem z Japonią piłkarze reprezentanci Niemiec zasłonili rękami usta jako protest przeciwko cenzurze na mundialu - FIFA zabronił im założyć opaski "One love" w geście szanowania praw człowieka. Katarczycy odpowiedzieli w trakcie spotkania z Hiszpanią i wypomnieli Mesuta Ozila, który oskarżył Niemiecki Związek Piłki Nożnej o rasizm.

Były już reprezentant Niemiec, tureckiego pochodzenia, jakiś czas temu zrezygnował z gry w kadrze. Uważał, że traktowano go jako kozła ofiarnego porażki kadry podczas mundialu w Rosji. To był jego protest przeciwko prezydentowi DFB i kilku innych wysoko postawionych działaczy. Oskarżał ich o zachowania o podłożu rasistowskim wobec niego i okazywanie braku szacunku.

Właśnie dlatego Katarczycy to jego podobizny użyli do akcji będącej odpowiedzią na ich protest. Jednak, jak dowiedziała się "Sport 1", nawet tutaj wyręczyli się robotnikami z krajów Trzeciego Świata .

"Kiedy dotarliśmy na nasz sektor, plakaty były już przygotowane. Potem przyszedł jakiś Katarczyk i pokazał nam, co mamy robić i jak się zachowywać. Mieliśmy zamykać usta tak, jak zrobili to Niemcy. I tak się właśnie zachowywaliśmy" - mówił cytowany przez niemieckie media robotnik z Bangladeszu, którego Katarczycy mieli wynająć do całej akcji.