Herve Renard, który na mundialu w Katarze poprowadził Arabię Saudyjską do zwycięstwa nad finalistą turnieju Argentyną, jest gotów zmienić pracę. Jak powiedział w rozmowie z RMC Sport, czuje się na siłach, by prowadzić mocniejszą reprezentację. To od razu wywołało spekulację. Nie bez powodów podejrzenia padły na Polskę.