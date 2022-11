- Po ostatnim gwizdku poczułem ulgę, bo zdawałem sobie sprawę, jak ważny jest to mecz dla kadry, polskich kibiców i w ogóle - dla polskiej piłki. Ta ulga wynikała z tego, że wygraliśmy, a to na turniejach takich jak mistrzostwa świata jest najważniejsze. Za dwa tygodnie nikt nie będzie pamiętał jaki to był mecz, kto prowadził grę czy kto miał więcej sytuacji. Na końcu liczy się tylko wynik. Kogo bym dziś nie zapytał, to każdy zamiast pięknej gry i porażki wybierze brzydkie zwycięstwo. Chciałbym też podkreślić, że nie wolno go lekceważyć, bo widzimy jak wyrównany jest to turniej. Arabia pokonała już Argentynę, Japonia Niemcy, a Maroko Belgię. My natomiast wciąż nie przegraliśmy meczu.



Nie da się jednak ukryć, że bez fantastycznego Wojciecha Szczęsnego w bramce byłoby ciężko. Podkreślał to na konferencji prasowej trener Arabii Hervé Renard. Powiedział: "Szczęsny wygrał wam mecz".



- Wojtek zagrał bardzo dobrze, widzimy, że od początku turnieju jest w znakomitej formie. To, że jest świetnym bramkarzem, wiedzieliśmy od dawna. Ale da się zauważyć, że dojrzał, wydoroślał. I stał się liderem reprezentacji z krwi i kości.