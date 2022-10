Zaskakująca kadra na mundial według popularności. Tu liczby są bezwzględne

Mundial 2022 rozpocznie się w Katarze meczem otwarcia w niedzielę 20 listopada i potrwają aż do finału - w niedzielę 18 grudnia. Na prestiżowej imprezie nie zabraknie reprezentantów Polski. Czesław Michniewicz, tak jak inni selekcjonerzy, kadrę na mundial 2022 ogłasza dwustopniowo - najpierw tzw. szeroką kadrę (która może liczyć nawet ponad 50 piłkarzy), a potem 26-osobowy skład, który poleci na mundial do Kataru. A co, gdyby selekcjoner musiał wybrać tylko 30 zawodników, a jedynym kryterium byłaby... popularność w mediach społecznościowych (na Instagramie)?