Zaskakująca deklaracja Szymona Marciniaka. Co za wieści dla PZPN!

Szymon Marciniak przyznał to publicznie na antenie Radia ZET podczas porannej rozmowy z Bogdanem Rymanowskim w serii szybkich pytań, gdy do wyboru miał tylko odpowiedzi "tak" lub "nie".

- Tak - odpowiedział po krótkiej chwili namysłu Szymon Marciniak. - Plany są różne. Tak naprawdę jest tyle propozycji, które dostałem i to nie tylko teraz po finale, bo i wcześniej spływało ich więcej... Nie chcę nic zdradzać, cieszę się sędziowaniem. Tak długo, jak będę to robił i będzie mi to sprawiało przyjemność i radość, tak długo będę sędziował. Ale możliwości dla sędziego jest wiele. (...). Zarządzanie w piłce piłce, będąc w światowym futbolu, tu gdzie jestem ja, jest naturalną koleją rzeczy. Czy jest to Polskie Związek Piłki Nożnej czy są to zagraniczne struktury. Patrząc po moich starszych kolegach z innych lig, tak to właśnie się dzieje w ich przypadku - rozwinął swoją myśl sędzia meczu finałowego mistrzostw świata w Katarze.