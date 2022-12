Emmanuel Macron wybrał się do Kataru, by osobiście obejrzeć mecz Francja - Maroko w półfinale mistrzostw świata. Do sieci trafiło wideo, na którym zarejestrowano zachowanie prezydenta Francji przed pierwszym gwizdkiem sędziego. I się zaczęło. Zrobiła się niezła afera, bowiem rodacy mają głowie państwa wiele do zarzucenia. Nie podoba im się m.in to, że podczas gdy apeluje się do nich o oszczędzanie energii i dbanie o środowisko, Macron poleciał samolotem tyle kilometrów, by tylko zobaczyć piłkarskie widowisko.