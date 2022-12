W niedzielę o godzinie 16:00 reprezentacja Polski rozegra mecz 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. FIFA ogłosiła już czwórkę arbitrów tego spotkania. Tym razem nie jest to żadne głośne nazwisko światowego sędziowania. Dla wyznaczonego do tej roli Wenezuelczyka będzie to drugie w karierze prowadzone spotkanie mundialu.