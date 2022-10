A to nie koniec. Niedawno duńska "Ekstrabladet" doniosła o groźnym wirusie w Katarze, który rozprzestrzenia się przez lokalne wielbłądy. Mało tego, w samej Anglii po słowach szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jamesa Cleverly'ego wybuchł poważny spór. Zdaniem polityka osoby ze społeczności LGBT powinny dostosować swoje zachowania do norm kulturowych i religijnych obowiązujących w Katarze. Prawo jest tam bardzo surowe, bowiem za homoseksualizm trafia się do więzienia.