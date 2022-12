Atmosfera w szatni aktualnych wicemistrzów nie należy do najlepszych. Po mundialu wybuchł poważny konflikt we Francji, na czele którego stoi zdobywca Złotej Piłki, Karim Benzema. Napastnik Realu Madryt niedawno ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji. Teraz opublikował na Twitterze wymowny wpis. Kibice sugerują, że jest on skierowany do trenera "Trójkolorowych".