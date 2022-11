Oprócz piłkarskich emocji, organizacja mundialu to przede wszystkim ogromne wyzwanie pod względem logistycznym, gdzie trzeba poradzić sobie z licznymi grupami z każdego zakątku świata. To w teorii wymaga od miejscowych przynajmniej komunikatywnej znajomości angielskiego, Kojić jednak przekonał się, że nie do końca musi tak być.