Zagraniczna prasa bezlitosna dla reprezentacji Polski. „Drużyna wyrobników”

- Czesław Michniewicz upaja się przezwiskiem "polskiego Mourinho", ale nawet on wiedział, że zaparkowanie autobusu nie wystarczy żeby stawić czoła najlepszym atakującym na turnieju - czytamy w artykule: - Michniewicz mówił o podłączeniu Lewandowskiego do gry i niedopuszczeniu do wyizolowania go przez rywala. Łatwiej to jednak powiedzieć, niż zrobić drużynie wyrobników, która mierzyła się z dobrze naoliwioną pomocą Francuzów.